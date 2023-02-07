У «Слузі народу» пояснили зміну заяв щодо звільнення міністра оборони Резнікова

Народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський пояснив зміну заяв «Слуги народу» щодо можливого звільнення міністра оборони Олексія Резнікова.



«Треба розуміти, що є політична складова кадрових перестановок і суто юридична. Посада міністра оборони – це квота, яку ініціює президент перед парламентом. Відповідно парламент призначає та звільняє за подання президента. Тому говорити про якісь юридичні процедури, які могли початися, ми не можемо. Тому що подань президента про звільнення Резнікова не було», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Водночас він підтвердив, що ввечері 5 лютого на засіданні фракції обговорювалось питання можливого звільнення міністра Резнікова.



«Питання було пов'язано з тим, що за законом про КМУ, за Конституцією політичну відповідальність (у законі про КМУ не йдеться про політичну відповідальність, проте члени Кабміну особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління – ред.) за результати діяльності уряду несе персональну міністр. Якщо міністр допустив з різних причин, зокрема, делегував надмірну кількість повноважень своїм заступникам, не зміг проконтролювати належність виконання ними своїх повноважень. Але якщо очільник міністерства допустив такий медійний скандал з закупками і продуктів харчування, і були питання щодо закупок озброєння, це все в сукупності дозволило в політичну площину дозволило поставити питання, що міністр має нести політичну відповідальність», – заявив Веніславський наголосивши, що подань щодо звільнення Резнікова ні до відповідного парламентського комітету, ні до Рада не надходило.

Натомість народний депутат (фракція «Голос»), секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко зауважив, що кадрові питання не повинні завадити Україні зупинити країну-агресора.



«Тут питання відповідальність має бути однозначно, але птиання – коли і як її всі бачать. Коли є питання до міністра, він має бути звільнений. Коли немає розслідувань,де він є обвинуваченим конкретно в тому, що він щось зробив, що була корупція безпосередньо. Той же Арахамія сказав, що його переводять для посилення іншого напрямку. Тобто це означає – що він є хорошим майстром, якого ставлять на інше місце для посилення Мінстратегпрому. Тут питання до влади – ви його вважаєте хорошим чи поганим мінстром? З їхніх слів, він не справився з Міноборони, але буде підіймати Мінстратегпром. Українці скучили за політичними скандалами, але основне завдання зараз – це зупинити ворога, який готується до наступу. Кадрові рішення не повинні завадити нам зупинити ворога», – наголосив депутат Костенко.

Ввечері 5 лютого голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що чинного голову Міноборони Олексія Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Замість Резнікова Міністерство оборони, за словами Арахамії, очолить нинішній очільник ГУР Кирило Буданов. Наступного дня Арахамія повідомив, що кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде.

Також депутатка від «Слуги народу», заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла ввечері 5 лютого заявила, що очільників МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Наступного дня вона повідомила, що кадрові зміни в цих міністерствах «поки призупинили», і пояснила це «ризиками для системи в цілому перед Рамштайном та можливим наступом».