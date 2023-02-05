Арахамія про кадрові зміни: Буданов очолить Міноборони, а Малюк стане головою СБУ

Чинного голову Міноборони Олексія Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, повідомив у телеграмі голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Це абсолютно логічно, враховуючи його (Олексія Резнікова – ред.) експертизу по «Рамштайну» й необхідність «підняти» Міністерство, яке повинно робити більше», – зазначив парламентарій.

Також, за інформацією Арахамії:

генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу.

очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу. МВС очолить Ігор Клименко .

. головою СБУ стане Василь Малюк.

«Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє», – підсумував Арахамія.

Очільник Міноборони Олексій Резніков прокоментував інформацію про свою можливу відставку. На запитання про те, що ходять чутки, що він начебто збирається залишити посаду, Резніков, зокрема, відповів, що теж читає телеграм-канали.

«Судячи з чуток, звучать різні, навіть Мінстратпром, Офіс президента і так далі – багато таких цікавих пропозицій. Моя відповідь дуже проста... Коли я став вперше на публічну службу, – це 2014 рік, секретар Київської міської ради, – я відразу всім сказав: жоден чиновник не вічний у кріслі... Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться», – сказав він на пресконференції.

Раніше в січні ЗМІ повідомили, що нібито Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами через фірму-«прокладку». Тоді міністр оборони Олексій Резніков спростував це, водночас НАБУ почало розслідування, а заступник міністра В'ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення.

3 лютого стало відомо, що посадовців Міноборони спіймали на розкраданні грошей під час будівництва казарм.

Крім цього, звільнився виконувач обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв. ЗМІ повідомляли, що в нього нібито знайшли російський паспорт, однак ця інформація виявилася фейком і журналіст, який її поширив, попросив вибачення за це.

На тлі цих скандалів президент України Володимир Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з внутрішнім ворогом.