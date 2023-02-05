Україна не завдаватиме ударів по території Росії ракетами більшої дальності – Резніков

Україна не використовуватиме зброю більшої дальності, обіцяну США, для ударів по території Росії, запевнив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю виданню Reuters.

«Ми завжди офіційно говоримо нашим партнерам, що не використовуватимемо зброю, що поставляється іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території», – заявив він.

Агенція Reuters раніше повідомила, що Сполучені Штати готують Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 2 мільярди доларів, в складі якого, як очікується, вперше будуть ракети більшої дальності, а також інші боєприпаси та озброєння.

Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї в Україну. Коаліція інших західних країн також надсилає зброю, починаючи від гвинтівок і закінчуючи бронетехнікою та артилерією. Після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно «відкрити постачання також далекобійних ракет для України». Українська влада очікує ескалації з боку Росії вже найближчим часом.

30 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до миру, навпаки – вона готується до подальшої війни, мобілізуючи більше солдатів, купуючи нову зброю та нарощуючи власне виробництво.