У Кремлі відреагували на можливе надання Києву ракет більшої дальності

У Кремлі відреагували на повідомлення про можливе надання США ракет більшої дальності Україні – кажуть, що це шлях до «нагнітання напруженості».



«Це прямий шлях до нагнітання напруженості, підвищення рівня ескалації, ми це бачимо. Це вимагає від нас додаткових зусиль. Але ще раз: це не змінить перебіг подій. Спеціальна військова операція триватиме», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують російські медіа.



За його словами, ключова мета для Росії зараз – це продовження «спеціальної військової операції» (так Москва називає війну проти України) і виконання «завдань, які були окреслені главою держави».

Агенція Reuters раніше повідомила, що Сполучені Штати готують Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 2 мільярди доларів, в складі якого, як очікується, вперше будуть ракети більшої дальності, а також інші боєприпаси та озброєння. За даними видання, про новий пакет допомоги може бути оголошено вже цього тижня.

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Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї в Україну. Коаліція інших західних країн також надсилає зброю, починаючи від гвинтівок і закінчуючи бронетехнікою та артилерією. Після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно «відкрити постачання також далекобійних ракет для України». Українська влада очікує ескалації з боку Росії вже найближчим часом.

30 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до миру, навпаки – вона готується до подальшої війни, мобілізуючи більше солдатів, купуючи нову зброю та нарощуючи власне виробництво.