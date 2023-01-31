Білий дім: США «незабаром» оголосять про додаткову допомогу Україні

США, ймовірно, оголосять «незабаром» про подальшу безпекову допомогу Україні, заявила заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон.

«Я очікую, що ми незабаром оголосимо про додаткову підтримку безпеки», – сказала Далтон, яку цитує CNN.



Відповідаючи на запитання про те, чи надішлють США літаки F16 в Україну, Далтон повторила коментарі президента Джо Байдена, вказавши на мільярди доларів допомоги, наданої досі.

Вона також підкреслила, що США залишаються в «регулярному контакті» з українськими офіційними особами щодо їхніх потреб.

Міністерство оборони Сполучених Штатів 25 січня анонсувало новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, який містить танки Abrams.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 27,1 мільярд доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.