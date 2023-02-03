«Танкова коаліція» потрібна для контрнаступу, пріоритетом зараз лишається артилерія – Резніков

Збройні Сили потребують танків для контрнаступальних операцій, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Про це він розповів на спільній пресконференції з польським колегою Маріушем Блащаком, передає пресслужба Міноборони.

«Танкова коаліція» з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будем використовувати їх як «сталевий кулак» для того, щоб пробивати їх лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб прийме рішення, в якому саме місці це робити», – сказав міністр.

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Водночас Резніков додав, що для стримування потенційного нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють наявні ресурси, в першу чергу 155-міліметрову артилерію та інші засоби ураження.

«Тому ми сьогодні кажемо, що пріоритетом на полі бою залишається 155 мм артилерія та снаряди до неї», – зазначив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня повідомив, що Збройні сили України у першій хвилі внесків від партнерів отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.