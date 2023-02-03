Норвегія замовить 54 німецькі танки Leopard 2 для посилення своєї обороноздатності

Норвегія вирішила замовити 54 німецькі танки Leopard 2 для зміцнення своєї обороноздатності, повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Очікується, що перші танки будуть поставлені в 2026 році з можливістю придбання додаткових 18 одиниць.



«Нові основні бойові танки мають велике значення для Збройних Сил, суттєво зміцнюючи армію. У сучасній безпековій ситуації європейське оборонне співробітництво стає все більш важливим. Закуповуючи німецькі танки, ми гарантуємо, що Норвегія матиме танки того ж типу, що й наші північні сусіди та близькі союзники. Ми також налагоджуємо тісніші зв’язки з Німеччиною у сфері політики безпеки», – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре.



За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, Осло оновлюючи свою оборону сучасним обладнанням, робить НАТО сильнішим, що «має першочергове значення в поточній безпековій ситуації».



Як повідомляє СNN з посиланням на дані норвезького уряду, нинішні бойові танки, які використовує Норвегія, були придбані в 2001 році.

Норвегія на північному сході межує з Росією, яка у лютому минулого року почала повномасштабне вторгнення в Україну.