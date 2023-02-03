Не лише Leopard 2. Берлін підтвердив рішення про надання Україні танків Leopard 1

Німеччина схвалила експорт бойових танків Leopard 1 в Україну зі складів промисловості, повідомив речник уряду 3 лютого на пресконференції в Берліні.

Речник, якого цитує агенція Reuters, відмовився коментувати кількість танків, які будуть надані Києву.

Leopard 1s не такі передові як Leopard 2s, які Німеччина та інші країни пообіцяли минулого тижня, але можуть бути доставлені раніше.

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Минулого тижня Німеччина, яка довго опиралася закликам кількох країн передати танки в Україну, погодилася надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Берлін надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів.

25 січня також президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. У Білому домі кажуть, що надання Україні танків Abrams «займе багато місяців».

За словами президента України Володимира Зеленського, у «танковій коаліції» вже є 12 країн.