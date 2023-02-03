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США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Цей пакет допомоги передбачає надання Україні ракет більшої дальності для раніше наданих систем HIMARS

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 мільярда доларів.

Як повідомив представник Пентагону, якого цитує агенція AFP, пакет допомоги передбачає надання бронетехніки, боєприпасів для ракетних систем HIMARS, які дозволили б українським силам вражати цілі у тилу російських сил.

25 січня Міноборони США повідомив про надання пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів, який містить танки Abrams.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 27,1 мільярд доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

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