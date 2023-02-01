Німеччині терміново потрібні нові танки Leopard на заміну тим, що нададуть Україні – міністр оборони

Міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що Німеччині необхідно швидко замовити нові танки Leopard після того, як вона зобов’язалася відправити в Україну 14 власних танків.

«Для мене вирішальним фактором є те, що ми повинні замовити нові танки, і не через рік, а швидко, щоб можна було почати виробництво і ми могли спланувати, скільки нових Leopard ми матимемо в наявності і коли», – сказав Пісторіус, якого цитує СNN.



«Звідки беруться гроші – якщо говорити простими словами, мені, чесно кажучи, байдуже. Важливо те, що ми доставляємо швидко», – додав міністр.



Минулого тижня Німеччина, яка довго опиралася закликам кількох країн передати танки в Україну, погодилася надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Берлін надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів.

25 січня також президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. У Білому домі кажуть, що надання Україні танків Abrams «займе багато місяців».

За словами президента України Володимира Зеленського, у «танковій коаліції» вже є 12 країн.