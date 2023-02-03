Держдеп США повідомив деталі нового пакету допомоги на понад 2 млрд доларів

Сполучені Штати виділяють Україні пакет військової допомоги на 425 мільйонів доларів із власних складів та ще 1,75 мільярда доларів в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI), повідомляє Державний департамент США 3 лютого.
«Сьогоднішній анонс передбачає надання критичних спроможностей протиповітряної оборони, аби допомогти Україні захистити свій народ, а також броньовані машини піхоти та інше обладнання, яке Україна так ефективно використовує», – йдеться в заяві відомства.
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До переліку допомоги зі складів США увійшли:
- додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS
- додаткові 155-міліметрові боєприпаси
- додаткові 120-міліметрові мінометні боєприпаси
- 190 важких кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами для протидії безпілотним літальним системам
- 181 автомобілів із протимінним захистом
- 250 комплексів Javelin
- 2 тисячі протитанкових ракет
- протипіхотні боєприпаси Claymore
- підривні боєприпаси;
- спорядження для холодної погоди
Крім того, в рамках пакету USAI Вашингтон надасть, зокрема:
- дві системи протиповітряної оборони HAWK
- зенітні гармати та боєприпаси
- системи для протидії дронам
- обладнання для інтеграції західних засобів ППО в українську систему оборони
- обладнання для українських наявних засобів ППО
- чотири радари для повітряного спостереження і 20 протимінометних радарів
- безпілотні системи Puma
- високоточні ракети
Як пояснює Державний департамент, на відміну від виділення допомоги президентським указом (Presidential Drawdown), USAI передбачає закупівлю обладнання у виробників замість використання наявного на складах Міністерства оборони США.
Раніше 3 лютого Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 мільярда доларів.
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