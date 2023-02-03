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Держдеп США повідомив деталі нового пакету допомоги на понад 2 млрд доларів

Ілюстраційне фото. Українські солдати використовують протитанкову систему Javelin на навчаннях у Донецькій області, грудень 2021 року

Сполучені Штати виділяють Україні пакет військової допомоги на 425 мільйонів доларів із власних складів та ще 1,75 мільярда доларів в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI), повідомляє Державний департамент США 3 лютого.

«Сьогоднішній анонс передбачає надання критичних спроможностей протиповітряної оборони, аби допомогти Україні захистити свій народ, а також броньовані машини піхоти та інше обладнання, яке Україна так ефективно використовує», – йдеться в заяві відомства.

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До переліку допомоги зі складів США увійшли:

  • додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS
  • додаткові 155-міліметрові боєприпаси
  • додаткові 120-міліметрові мінометні боєприпаси
  • 190 важких кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами для протидії безпілотним літальним системам
  • 181 автомобілів із протимінним захистом
  • 250 комплексів Javelin
  • 2 тисячі протитанкових ракет
  • протипіхотні боєприпаси Claymore
  • підривні боєприпаси;
  • спорядження для холодної погоди

Крім того, в рамках пакету USAI Вашингтон надасть, зокрема:

  • дві системи протиповітряної оборони HAWK
  • зенітні гармати та боєприпаси
  • системи для протидії дронам
  • обладнання для інтеграції західних засобів ППО в українську систему оборони
  • обладнання для українських наявних засобів ППО
  • чотири радари для повітряного спостереження і 20 протимінометних радарів
  • безпілотні системи Puma
  • високоточні ракети

Як пояснює Державний департамент, на відміну від виділення допомоги президентським указом (Presidential Drawdown), USAI передбачає закупівлю обладнання у виробників замість використання наявного на складах Міністерства оборони США.

Раніше 3 лютого Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 мільярда доларів.

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