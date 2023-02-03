Держдеп США повідомив деталі нового пакету допомоги на понад 2 млрд доларів

Сполучені Штати виділяють Україні пакет військової допомоги на 425 мільйонів доларів із власних складів та ще 1,75 мільярда доларів в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI), повідомляє Державний департамент США 3 лютого.

«Сьогоднішній анонс передбачає надання критичних спроможностей протиповітряної оборони, аби допомогти Україні захистити свій народ, а також броньовані машини піхоти та інше обладнання, яке Україна так ефективно використовує», – йдеться в заяві відомства.

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До переліку допомоги зі складів США увійшли:

додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS

додаткові 155-міліметрові боєприпаси

додаткові 120-міліметрові мінометні боєприпаси

190 важких кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами для протидії безпілотним літальним системам

181 автомобілів із протимінним захистом

250 комплексів Javelin

2 тисячі протитанкових ракет

протипіхотні боєприпаси Claymore

підривні боєприпаси;

спорядження для холодної погоди

Крім того, в рамках пакету USAI Вашингтон надасть, зокрема:

дві системи протиповітряної оборони HAWK

зенітні гармати та боєприпаси

системи для протидії дронам

обладнання для інтеграції західних засобів ППО в українську систему оборони

обладнання для українських наявних засобів ППО

чотири радари для повітряного спостереження і 20 протимінометних радарів

безпілотні системи Puma

високоточні ракети

Як пояснює Державний департамент, на відміну від виділення допомоги президентським указом (Presidential Drawdown), USAI передбачає закупівлю обладнання у виробників замість використання наявного на складах Міністерства оборони США.

Раніше 3 лютого Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 мільярда доларів.