Директор DFC розповів, чи вплинуть корупційні скандали на допомогу Україні від США

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) співпрацює лише із ретельно перевіреними клієнтами – так її виконавчий директор Скотт Нейтан в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода відповів на запитання, чи не позначаться корупційні звільнення українських високопосадовців на надходженні допомоги від США.

Водночас директор корпорації додав, що президент США з повагою ставиться до місцевих законів.

«Всюди, де працюють інвестиції розвитку, президент Байден дуже відданий високим стандартам, стандартам поваги до місцевих законів і умов, відкритості, прозорості, і наша корпорація реалізує це у ретельній роботі та у розумінні того, ким є наші клієнти. Ми перевіряємо наших потенційних ділових партнерів», – зазначив Нейтан.

Він наголосив, що усі їхні інвестиції – під пильним контролем корпорації, і це найважливіше в роботі DFC.

«Ми маємо команди, які на постійній основі контролюють наші інвестиції – їхніх виконавців, за рівнями управління, за стандартами, за відповідністю соціальному середовищу. Це найважливіша частина роботи, яку ми виконуємо, ми зацікавлені в підтримці приватного сектора для конкуренції, відкритості та прозорості», – сказав Нейтан.

Напередодні українські правоохоронці повідомили про чергові обшуки в низки осіб та посадовців, а також у держструктурах у справах про корупцію.

Зокрема, генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що наразі повідомлено про підозру чотирьом посадовцям – ексзаступнику міністра оборони та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям Міноборони. Також за результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ «Укртатнафта».

У січні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються».

За даними телеканалу СNN, її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль з нагляду, коли йдеться про підтримку України США. Адміністрація заявила, що вживаються заходи з контролю.

Раніше Державний департамент США заявив, що їм «невідомо про участь будь-якої допомоги США» в корупційному скандалі в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони країни.

Подібні перевірки проводилися вже раніше. У листопаді Пентагон повідомляв, що американські військові проводять інспекції в Україні, щоб переконатися, що Україна належним чином використовує зброю, надану союзниками.

У грудні у Пентагоні заявили, що США не мають інформації про те, що надана Україні зброя використовується не за призначенням.