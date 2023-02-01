Облава на «топів»: нові звільнення, підозри, обшуки у Коломойського та Авакова

Чергові затримання і підозри чиновникам

«Корупція під час війни – це мародерство. Будемо нагадувати про це щоразу. Жодні посади не дозволять уникнути відповідальності», – заявив генпрокурор Андрій Костін коментуючи масові обшуки та затримання 1 лютого у бізнесменів та чиновників топ рівня.

Обшуки у Коломойського і Авакова

По справі «Укрнафти» та «Укртатнафти» обшуки проводилися в олігарха Ігоря Коломойського. У справі про авіакатастрофу у Броварах обшуки також проводилися в ексміністра МВС Арсена Авакова.

«Чистка» митниці і податкової

Також, за інформацією голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії було звільнено весь керівний склад митниці. А ДБР звинувачує керівницю столичної податкової в незаконному збагаченні. Внаслідок цього, за оцінками, на які спирається ДБР, до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень.

Це Справжня боротьба з корупцією чи показуха перед самітом Україна-ЄС?

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