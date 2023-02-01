В уряді повідомили про звільнення першого заступника голови Державної митної служби

Кабінет міністрів України звільнив Олександра Щуцького з посади першого заступника голови Державної митної служби України, повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.



За його даними, виконувачем обов’язки голови митної служби призначили Сергія Звягінцева.



Крім того, Мельничук повідомляє, що уряд також сьогодні звільнив:

Юрія Сотника з посади першого заступника голови Держагентства лісових ресурсів України;

Андрія Лордкіпанідзе з посади заступника голови Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко у телеграмі повідомив, що Кабмін звільнив керівний склад митниці – виконувача обов’язків голови Держмитслужби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.



«Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами – Щуцький та Черкаський», – написав Гончаренко.

Згодом він уточнив, що звільнили Олександра Шуцького, а щодо заступника голови Держмитслужби Руслану Черкаському – все важко.

«Почали дисциплінарне провадження, самого Руслана відсторонили, але це ще не звільнення. Чекаємо», – додав депутат.

За даними Державного бюро розслідувань, у 2022 році працівники бюро розслідували 576 кримінальних проваджень щодо злочинів у митній сфері, було повідомлено про підозру 156 людям, щодо 119 направили до суду обвинувальні акти. У закінчених кримінальних провадженнях ДБР встановило суму збитків державі, що перевищує 372 млн гривень.