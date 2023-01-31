США готові надати Україні 250 млн дол на розвиток малого бізнесу

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) мобілізує 250 мільйонів доларів для українських банків, аби ті могли збільшити кредитування малого бізнесу, заявив її виконавчий директор Скотт Нейтан у вівторок у Києві.

Загалом корпорація збирається залучити 1 мільярд доларів у партнерстві з приватним сектором, заявив Нейтан.

За його словами, нині приватний сектор демонструє стійкість та має сприяти залученню інвестицій в розвиток України. Також він оголосив про наміри сприяти інвестиціям у технологічний сектор та охорону здоров’я.

«Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку запускає ініціативу мобілізації щонайменше 250 мільйонів доларів з приватного капіталу цього року. Ними плануємо підтримати банківські позики на розвиток малого бізнесу в Україні. Тому що малий бізнес є основою економіки, і ми будемо сприяти, аби він наповнювався приватними інвестиціями. Я переконаний, що кошти корпорації дозволять мобілізувати понад 1 мільярд доларів приватного капіталу для підтримки економіки України. Ми налаштовані на реалізацію високоякісних проєктів за найвищими стандартами в найближчі місяці й роки в Україні» – пояснив голова DFC.

Також Нейтан разом із послом США в Україні Бріджит Брінк провів зустрічі з українськими урядовцями.

«Мені дуже приємно, що сьогодні ми вже перейшли від нашої першої зустрічі в Нью-Йорку до дуже конкретних дій. Дякую за те, що пан Нейтан тримає слово, він – в Україні, він підписує угоду про наміри, і це лише перші кроки», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Керівник Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку також взяв участь у круглому столі із головами українських банків та обговорив виклики в умовах війни.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) є установою уряду США з фінансування розвитку. Вона співпрацює з приватним сектором, інвестує у проєкти в різних галузях, зокрема в енергетику, охорону здоров’я, критичну інфраструктуру та технології.