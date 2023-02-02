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Мільярд доларів для економіки та бізнесу. Як США інвестують в Україну? Інтерв’ю зі Скоттом Нейтаном

Скотт Нейтан, директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку у Києві. 31 січня 2023 року

Із новими інвестиціями для української економіки та бізнесу та проєктами на майбутнє до Києва приїжджав Скотт Нейтан. Він – виконавчий директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC), яка є установою уряду США з фінансування розвитку. Трохи більше як місяць тому, в грудні минулого року, разом із командою побували у Львові. Нині ж із інвестиційними планами відвідали українську столицю. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Скотт Нейтан розповів:

  • про те, у які проєкти в Україні інвестує його корпорація;
  • якою є стратегія відродження української економіки;
  • чи можуть вплинути на допомогу США корупційні скандали та звільнення всередині України.
Скотт Нейтан про інвестиції в Україну. Інтерв'ю
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Скотт Нейтан про інвестиції в Україну. Інтерв'ю

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– Ви вже вдруге з візитом в Україні після початку широкомасштабної війни. Чи можете розповісти, чим займаєтеся тут? І про ті проєкти, які вже розпочали в Україні?

Йдеться про підтримку банку «Львів». Ми оголосили про грант технічної допомоги для УКУ

Ви абсолютно праві! Це мій другий візит за останні два місяці. У грудні я мав честь побувати у Львові, де ми оголосили про кілька переказів коштів.

Зокрема, йдеться про підтримку банку «Львів», щоб гарантувати кредити для малого бізнесу.

Скотт Нейтан, директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку у Львові із працівниками банку «Львів». Грудень 2022 року
Скотт Нейтан, директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку у Львові із працівниками банку «Львів». Грудень 2022 року

Також ми оголосили про грант технічної допомоги для Українського католицького університету. Це дозволить йому розширити можливості для онлайн-навчання, щоб давати освіту ще більшій кількості студентів.

Скотт Нейтан, директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку в Українському католицькому університеті. Грудень 2022 року
Скотт Нейтан, директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку в Українському католицькому університеті. Грудень 2022 року
Я сьогодні тут оголошую про нові інвестиції, а також налагоджую лінію комунікацій для майбутніх проєктів розвитку

Тоді я пообіцяв, що ми повернемося, що Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку буде тут, в Україні, щоб підтримати економіку. І тому я сьогодні тут оголошую про нові інвестиції, а також налагоджую лінію комунікацій для майбутніх проєктів розвитку.

Все для того, щоб у подальшому ми могли долучитися до підтримки українського бізнесу та економіки.

Я оголосив, що ми збираємося мобілізувати 250 мільйонів доларів на підтримку малого бізнесу та фінансових установ.

Також ми оголосили листи про наміри підтримати інвестиційну компанію Horizon Capital, яка інвестуватиме у високоприбуткові технології в Україні. Заявили про підтримку і мережі клінік «Добробут», яка створюватиме реабілітаційний центр, щоб надавати критично важливі медичні послуги.

Скотт Нейтан, директор DFC, та Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України під час презентації інвестиційних проєктів у Києві. 31 січня 2023 року
Скотт Нейтан, директор DFC, та Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України під час презентації інвестиційних проєктів у Києві. 31 січня 2023 року

Також ми оголосили, що відправимо сюди частину наших співробітників з Вашингтону із тимчасовими завданнями. Вони повинні будуть шукати проєкти, працювати з великою кількістю партнерів, щоб знайти більше способів залучити інвестиції.

Ми працюємо з нашими колегами з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Міністерством економіки тут, в Україні, щоб пришвидшити належну перевірку та знайти нові можливості через їхній проєкт «Advantage Ukraine» («Конкурентоспроможна економіка України» – ред.).

Завдяки всім цим проєктам, завдяки усім їхнім зусиллям, я переконаний, ми зможемо мобілізувати понад 1 мільярд доларів США для підтримки українського бізнесу та економіки.

Якою є ваша стратегія сприяння відродженню української економіки? Які основні виклики на тлі війни?

Наша стратегія полягає в тому, щоб завдяки нашій команді забезпечити необхідний капітал і допомогти бізнесу розвиватися.

Ми підтримуємо приватний сектор і віримо, що саме він є основою економічного зростання.

Звичайно, враховуючи жахливу ситуацію, спричинену жорстоким і невиправданим вторгненням Росії та війною, яка все ще триває, існує величезна потреба у підтримці.

Через безпекову допомогу, через фінансові перекази США зобов’язалися допомогти разом із партнерами українській економіці.

Але наша Корпорація з фінансування міжнародного розвитку зацікавлена саме в підтримці приватного сектора – двигуна економічного зростання. Чи то малий бізнес, чи енергетична інфраструктура, технології, охорона здоров’я, сільське господарство, логістика – це сектори, у яких ми шукаємо можливість підтримувати приватний бізнес.

Ми перевіряємо наших потенційних ділових партнерів. Ми маємо команди, які на постійній основі контролюють наші інвестиції

– Минулого тижня кілька українських високопосадовців були звільнені або змушені піти у відставку через звинувачення у корупції. Чи не позначиться це на надходженні допомоги від США?

– Всюди, де працюють інвестиції розвитку, президент Байден дуже відданий високим стандартам, стандартам поваги до місцевих законів і умов, відкритості, прозорості, і наша корпорація реалізує це у ретельній роботі та у розумінні того, ким є наші клієнти.

Ми перевіряємо наших потенційних ділових партнерів.

Зустріч із Скоттом Нейтаном у Києві. 31 січня 2023 року
Зустріч із Скоттом Нейтаном у Києві. 31 січня 2023 року

Також ми маємо команди, які на постійній основі контролюють наші інвестиції – їх виконавців, за рівнями управління, за стандартами, за відповідністю соціальному середовищу. Це найважливіша частина роботи, яку ми виконуємо, ми зацікавлені в підтримці приватного сектора для конкуренції, відкритості та прозорості.

– Ми говоримо напередодні саміту Україна-ЄС. Чи можете ви порівняти проєкти розвитку, які США започатковують в Україні, з ініціативами ЄС? Як ви координуєте роботу, щоб забезпечити найкращий результат?

– Що ж, координація є критично важливою. Разом із нашими партнерами ми надаємо підтримку Україні, і дуже важливо, щоб усі ми працювали разом зараз – у межах допомоги в сфері безпеки, фінансової підтримки та просування вперед.

Наша корпорація зараз зосереджена на підтримці саме економіки

Наша корпорація з фінансування міжнародного розвитку зараз зосереджена на підтримці саме економіки. Як і інші інституції, ми працюємо з ними як з партнерами і сподіваємося на необхідні координацію та нагляд, щоб переконатися, що будуть зроблені найефективніші інвестиції для підтримки зусиль України з розбудови економіки в майбутньому.

– Уявіть, що завтра війна закінчиться. Скільки може тривати післявоєнне відновлення? Від чого це буде залежати? І яка роль іноземних інвестицій?

– Я хочу переадресувати це питання до українських посадовців та українського бізнесу, тому що вони будуть тримати першість, і це надзвичайно важливо – саме українське лідерство.

Київ. 31 січня, 2023 рік.
Київ. 31 січня, 2023 рік.

Вони всі мають постійну підтримку та партнерство Сполучених Штатів і наших союзників. Щодо моєї організації, DFC була тут задовго до війни, ми тут зараз, щоб у цей критичний момент зберегти економіку, і будемо тут у майбутньому, щоб, як ваші партнери, запевнити – ми зможемо відбудувати і втримати економіку.

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