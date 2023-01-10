Інфляція в Україні минулоріч становила 26,6% – Держстат

Базова інфляція в Україні за минулий, 2022 рік, становила 22,6%, повідомила Державна служба статистики у вівторок.

Згідно з повідомленням, зростання споживчих цін в Україні в грудні 2022 року залишилося на рівні листопада – 0,7% порівняно з 2,5% у жовтні, 1,9% – у вересні та 1,1% – у серпні, повернувшись на рівень липня.

У грудні було зафіксовано інфляцію 0,6%.

Повідомляється, що на споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. На 2,5-0,9% подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. На 2,7-0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м’ясо птиці, сало, свинина, рис.

Нацбанк у середині жовтня зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив його з 30,1% до 29,3%.

Статистика оприлюднена без урахування тимчасово окупованих територій Криму та частини Донецької і Луганської областей.