Зеленський розповів, чи буде зустріч з Байденом в Польщі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про його можливу зустріч з президентом США Джо Байденом наприкінці лютого під час його візиту до Польщі.



«Що стосується президента США – ми інколи зустрічаємося з ним. Мене не запрошували в Польщу», – сказав він під час брифінгу з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом.



За його словами, Україна проводить багато консультацій щодо місця проведення конференції про «формулу миру».



«Для нас найголовніше, щоб це було місце і дата, які можуть забезпечити максимальну кількість держав-партнерів. Від місця і дати дійсно залежить ця кількість. Тому ми працюємо над цим», – сказав Зеленський.



Раніше польські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може зустрітися з Джо Байденом наприкінці лютого під час його візиту до Польщі. За даними видання Dziennik Gazeta Prawna, зустріч Байдена, Зеленського та Анджея Дуди може відбутися у Варшаві чи Жешуві.

Видання також повідомляло, що під час візиту Володимир Зеленський має представить мирний план України.