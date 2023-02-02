Закупівлі Міноборони: ДБР заявляє про затримання підприємців, які продавали яйця по 17 гривень

Державне бюро розслідувань заявило про викриття та затримання п'яти осіб, які привласнювали кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил України.

Як уточнює пресслужба відомства, зокрема, йдеться про підприємців, постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони.

«Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами харчування, оскільки тут, на думку злодіїв, найпростіше «сховати кінці в воду» – продукти можна «списати», «з’їсти на папері». Одним з таких епізодів є діяльність фірм, які, серед іншого, постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. Вигадували махінатори й інші схеми – до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім «віртуальні» продукти «списували» – начебто їх спожили солдати», – йдеться у повідомленні.



ДБР повідомляє про затримання п'яти осіб – це представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ, військовослужбовець, який вів «чорну бухгалтерію».



За даними бюро, сума встановлених збитків – понад 4,6 млн грн. У ході обшуків у фігурантів вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад мільйон гривень готівкою.

Затриманим готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

1 лютого правоохоронці повідомили ексзаступнику міністра оборони підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості;

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21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку.

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25 січня Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а нещодавно звільнили.

Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. У Міноборони кажуть, що Шаповалов попросив звільнити його, щоб не створювати «загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування». Міноборони наполягає, що звинувачення «є необґрунтованими та безпідставними», а також вважає, що відставка Шаповалова «дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань».