Рада ЄС затвердила пакет військової допомоги Україні напередодні саміту в Києві

Напередодні саміту між Європейським союзом й Україною Рада ЄС 2 лютого ухвалила заходи в рамках Європейського фонду миру (EPF), які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України, повідомила пресслужба Ради ЄС.

За повідомленням, сюди входить сьомий пакет підтримки вартістю 500 мільйонів євро і 45 мільйонів євро, спрямовані на підтримку тренувальної Місії військової допомоги Європейського союзу (EUMAM Ukraine) з підготовки українських військових.

«Україна має отримати всю необхідну військову техніку та підготовку для захисту своєї території та свого народу від російської агресивної війни. Вони не просто захищають свою країну; вони також захищають наші спільні цінності й основні принципи міжнародного права. Сьогоднішні нові заходи надсилають чітке повідомлення у вирішальний час: ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно», – заявив Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Завдяки сьомому пакету загальний внесок ЄС у рамках EPF для України становитиме 3,6 мільярда євро, повідомили в Раді ЄС.

23 січня кореспондент Радіо Свобода повідомив, що Угорщина відмовилася від блокування наступного пакету військової допомоги Україні. Водночас джерела Reuters повідомили, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі схвалили новий транш військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро. Також про це рішення повідомив представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. В уряді очікують, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.

У 2022 році саміту, який є щорічною подією, не було. Попередній саміт Україна-ЄС проводили також в Україні. Він відбувся у жовтні 2021 року за участі президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тоді було підписано низку документів.