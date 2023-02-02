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15 єврокомісарів прибули до Києва разом із президенткою ЄК

«Візит колегії є сильним символом підтримки Комісією України перед обличчям неспровокованої і невиправданої агресії Росії»

15 єврокомісарів прибули 2 лютого до Києва у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Вони візьмуть участь у спільному з українським урядом засіданні.

Список оприлюднила Європейська комісія, до складу делегації входять:

  • виконавча віцепрезидентка з цифрових технологій Марґрете Вестаґер
  • виконавчий віцепрезидент з економіки Валдіс Домбровскіс
  • високий представник із закордонних справ, віцепрезидент ЄК Жозеп Боррель
  • віцепрезидент із міжвідомчих відносин і прогнозування Марош Шефчович
  • віцепрезидент із питань цінностей і прозорості Вера Юрова
  • віцепрезидент із просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас
  • комісар із питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт
  • комісар з економіки Паоло Джентілоні
  • комісар із сільського господарства Януш Войцеховський
  • комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс
  • комісар із питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон
  • комісар із кризового управління Янез Ленарчич
  • комісар у справах добросусідства і розширення Олівер Варгеї
  • комісар із питань довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічюс
  • комісар із фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід МакҐіннес.

«Візит колегії є сильним символом підтримки Комісією України перед обличчям неспровокованої і невиправданої агресії Росії. Зустріч між Єврокомісією та українським урядом стане можливістю обмінятися думками щодо багатьох сфер співпраці між ЄС та Україною, а також обговорити майбутню відбудову, а також європейський шлях країни. Це також можливість поглибити подальшу співпрацю з Україною», – повідомили в пресслужбі ЄК.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня відбудуться «дві надзвичайно важливі події» у сфері європейської інтеграції України.

«По-перше, 2 лютого відбудуться перші в нашій історії міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. По-друге, вже 3 лютого в Києві пройде саміт Україна-ЄС», – сказав він на засіданні уряду 31 січня.

За словами Шмигаля, проведення саміту в Києві є «потужним сигналом».

«Насамперед від саміту ми очікуємо проміжної позитивної оцінки наших євроінтеграційних зусиль. Ми хочемо сформувати детальну дорожню карту, як максимально швидко й успішно пройти євроінтеграційний шлях — від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата, до початку предметних переговорів про вступ України до ЄС», – додав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що на порядку денному саміту Україна-ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору, зокрема, принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринку ЄС без квот і мита.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. В уряді очікують, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.

У 2022 році саміту, який є щорічною подією, не було. Попередній саміт Україна-ЄС проводили також в Україні. Він відбувся у жовтні 2021 року за участі президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тоді було підписано низку документів.

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