Прем’єр: цього тижня вперше відбудуться міжурядові консультації між урядом України та Єврокомісією

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що цього тижня вперше відбудуться міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією.



«Вже цього тижня відбудуться дві надзвичайно важливі події у сфері європейської інтеграції України. По-перше, 2 лютого відбудуться перші в нашій історії міжурядові консультації між Урядом України та Європейською комісією. По-друге, вже 3 лютого в Києві пройде саміт Україна-ЄС», – сказав він на засіданні уряду 31 січня.

За його словами, проведення саміту в Києві є «потужним сигналом».

«Те, що цей саміт пройде саме в Києві — це потужний сигнал і партнерам, і ворогам. Насамперед від саміту ми очікуємо проміжної позитивної оцінки наших євроінтеграційних зусиль. Ми хочемо сформувати детальну дорожню карту, як максимально швидко й успішно пройти євроінтеграційний шлях — від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата, до початку предметних переговорів про вступ України до ЄС», – додав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що на порядку денному саміту Україна-ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору, зокрема, принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринку ЄС без квот і мита.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. Прем’єр Денис Шмигаль очікує, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.