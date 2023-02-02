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Президентка Єврокомісії з «командою комісарів» прибула до Києва

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«Ми тут разом, щоб показати, що ЄС підтримує Україну, як ніколи», – заявила президентка ЄК

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вчетверте від початку російського повномасштабного вторгнення прибула до України. Вона повідомила у твітері, що цього разу з нею до Києва прибула «команда комісарів».

«Приємно повернутися до Києва, вже четвертий раз після вторгнення Росії. Цього разу з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС підтримує Україну, як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці», – написала фон дер Ляєн.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель по прибуттю до Києва написав у твітері, що мета візиту – «передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну».

«Допомога ЄС сягнула 50 мільярдів євро з початку війни, початої Росією. Об’єднана Європа була з Україною з першого дня. І буде разом із вами, щоб перемагати та відбудовувати», – додав він.

Українська віцепрем’єрка Ольга Стефанішина, яка зустрічала представників Єврокомісії, назвала їхній візит до Києва «історичним».

«Сьогодні ми вітаємо в Києві історичний візит представників Єврокомісії… Ми зробимо все зі свого боку, щоб рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС було ухвалене цього року», – написала вона у твітері.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня відбудуться «дві надзвичайно важливі події» у сфері європейської інтеграції України.

«По-перше, 2 лютого відбудуться перші в нашій історії міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. По-друге, вже 3 лютого в Києві пройде саміт Україна-ЄС», – сказав він на засіданні уряду 31 січня.

За словами Шмигаля, проведення саміту в Києві є «потужним сигналом».

«Насамперед від саміту ми очікуємо проміжної позитивної оцінки наших євроінтеграційних зусиль. Ми хочемо сформувати детальну дорожню карту, як максимально швидко й успішно пройти євроінтеграційний шлях — від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата, до початку предметних переговорів про вступ України до ЄС», – додав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що на порядку денному саміту Україна-ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору, зокрема, принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринку ЄС без квот і мита.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. В уряді очікують, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.

У 2022 році саміту, який є щорічною подією, не було. Попередній саміт Україна-ЄС проводили також в Україні. Він відбувся у жовтні 2021 року за участі президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тоді було підписано низку документів.

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