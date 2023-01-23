Міністри ЄС схвалили наступний пакет допомоги Україні. Угорщина відмовилася від блокування

Угорщина відмовилась від блокування наступного пакету військової допомоги Україні, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України», – написав він у твіттері.

Водночас джерела Reuters повідомили, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі схвалили новий транш військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро.

Також про це рішення повідомив представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.



Минулого тижня повідомлялося, що Угорщина блокує наступний транш Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 мільйонів євро військової підтримки для України.