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Новини | Міжнародні

Міністри ЄС схвалили наступний пакет допомоги Україні. Угорщина відмовилася від блокування

Минулого тижня повідомлялося, що Угорщина блокує транш у розмірі 500 мільйонів євро

Угорщина відмовилась від блокування наступного пакету військової допомоги Україні, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України», – написав він у твіттері.

Водночас джерела Reuters повідомили, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі схвалили новий транш військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро.

Також про це рішення повідомив представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.


Минулого тижня повідомлялося, що Угорщина блокує наступний транш Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 мільйонів євро військової підтримки для України.

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