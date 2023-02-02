ЄС підготує удвічі більше українських військових, ніж планував, і дасть 25 млн євро на розмінування – Боррель

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який перебуває в Києві разом із колегією Єврокомісії, оголосив про плани ЄС додатково підготувати ще 15 тисяч українських військових і виділити кошти на розмінування українських територій.

«Росія повернула війну до Європи, але Україна продовжує чинити спротив. Радий повідомити прем’єр-міністрові Денису Шмигалю, що Місія військової допомоги ЄС (European Union Military Assistance Mission) навчить додатково 15 тисяч українських солдатів, у результаті чого загальна кількість навченого персоналу EU MAM досягне 30 000 осіб», – написав Боррель у твітері.

Зокрема, військових навчатимуть роботі з європейською бронетехнікою, включно з танками «Леопард-2», які країни ЄС найближчим часом постачатимуть Україні.

Він також повідомив, що ЄС надасть 25 мільйонів євро для підтримки зусиль із розмінування.

«Україна буде однією з найбільш замінованих країн у світі. Десятки тисяч мін розкидані на полях і на околицях міст. Тому це дуже терміново», – сказав Боррель журналістам у Брюсселі перед поїздкою в Київ.

Прем’єр Денис Шмигаль після зустрічі з Боррелем, подякував за підтримку України, збільшення бюджету Європейського фонду миру на два мільярди євро, а також за тренувальну місію для українських військових і висловив сподівання на її розширення.

«Маємо домовленість про те, що ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть можливість повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади», – написав Шмигаль у телеграмі.

Торік у листопаді європейські країни створили місію з навчання українських військовослужбовців (EUMAM). Тоді йшлося, що підготовку пройдуть 15 тисяч службовців ЗСУ. Однак тепер це число вирішено збільшити вдвічі.

Наприкінці січня Євросоюз виділив на підготовку українських військових черговий транш на суму 45 мільйонів євро.

Бійці ЗСУ вже проходять навчання у багатьох країнах світу. У Великій Британії вони опановують управління танками «Челленджер-2», в Німеччині – бронемашинами «Мардер», у США – танками «Абрамс» та зенітно-ракетними комплексами Patriot. Також підготовка українських військових відбувається в Чехії, Польщі та державах Балтії.

За словами військових експертів групи Conflict Intelligence Team, навчання екіпажів танків може тривати від трьох місяців і більше. Крім того, для їхнього використання необхідно підготувати технічний персонал, який займатиметься обслуговуванням та ремонтом машин, та відповідну інфраструктуру.