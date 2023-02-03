Експрацівник МО Лієв просить СБУ перевірити джерело журналіста через неправдиві дані про громадянство РФ

Колишній співробітник Міністерство оборони Олександр Лієв, який звільнився після публікацій, серед іншого, про його нібито російське громадянство, заявив, що звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити джерела журналіста «на предмет мотиву».

«Зранку поїхав і подав у скриньку СБУ заяву з проханням перевірити ті джерела, які використав Михайло Ткач, щоб перевірити їх на предмет мотиву. Велика кількість людей в Міністерстві оборони і керівництва МО останні кілька десятків годин змушені були думати не про ті речі, про які треба думати», – заявив він у своєму відеозверненні, оприлюдненому в фейсбуці.

За його словами, йому телефонувала головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва, вибачилась і сказала, що публікація була «прикрою помилкою».

1 лютого видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела в українській розвідці заявило, що в Олександра Лієва нібито є російський паспорт. Сам Лієв це заперечив і заявив, що має лише українське громадянство, і ніколи не мав паспорта РФ. Згодом УП повідомила, що інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження і не відповідає дійсності, і попросила вибачення.

Перед цим, 31 січня, голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін, серед іншого, заявив, що у 2006 році Лієв блокував в’їзд українських моряків до маяків у Великій Ялті, Феодосії та Генічеську. Зокрема Лієв немовби організовував зведення блокпостів біля маяків, які мали належати Україні, але їх незаконно утримував Чорноморський флот Росії. Олександр Лієв натомість наполягає, що це вигадка.

2 лютого Міністерство оборони України повідомило, що Олександра Лієва, який з січня 2022 року тимчасово виконував обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ, звільнили за його бажанням. У Міноборони наголосили, що будь-яких фактів, які б підтверджували наявність в Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, «до Міноборони не надавалося».