Міноборони повідомило про звільнення Лієва, очільника департаменту, що відповідає за закупівлі зброї

Олександра Лієва, який з січня 2022 року тимчасово виконував обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ, звільнили за його бажанням, повідомило пізно ввечері 2 лютого Міністерство оборони України.

Згідно з інформацією на сайті Міноборони, саме цей департамент відповідає за закупівлі озброєння та військової техніки.

«Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням. На етапі працевлаштування до міністерства і протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавалися відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було», – йдеться в повідомленні.

У МОУ наголосили, що будь-яких фактів, які б підтверджували наявність в Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, «до Міноборони не надавалося».

«Після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу», – зауважили в МОУ.

Раніше видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела в українській розвідці заявило, що в Олександра Лієва нібито є російський паспорт.

Сам Лієв це заперечив і заявив, що має лише українське громадянство, і ніколи не мав паспорта РФ.