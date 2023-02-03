СБУ звинувачує двох посадовців Міноборони у розкраданні грошей на будівництві казарм

Служба безпеки України 3 лютого заявила про ліквідацію схеми привласнення державних коштів, виділених на будівництво казарм для військових.

Йдеться про колишнього керівника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старшого офіцера відділу технічного нагляду за будівництвом казарми.

«Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 мільйонів гривень на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону, які виділили ще у 2017 році», – повідомляє пресслужба відомства.

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За даними слідства, керівник управління уклав низку договорів з підприємством на виконання ремонтно-будівельних робіт. За документами, підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах.

«Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців. Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності», – йдеться в повідомленні.

Правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління у Міноборони є Головне управління майна та ресурсів. Як додають у СБУ, під час обшуків у приміщеннях цього відомства та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів справи в Києві та Вінниці вилучили документацію із доказами оборудки.

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Працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомили про підозру в зловживанні владою. Триває розслідування.

СБУ не уточнює, коли саме мали місце події, щодо яких ведеться слідство. Міністерство оборони наразі не коментувало заяву.