Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

СБУ звинувачує двох посадовців Міноборони у розкраданні грошей на будівництві казарм

Як додають у СБУ, під час обшуків у приміщеннях цього відомства та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів справи в Києві та Вінниці вилучили документацію із доказами оборудки

Служба безпеки України 3 лютого заявила про ліквідацію схеми привласнення державних коштів, виділених на будівництво казарм для військових.

Йдеться про колишнього керівника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старшого офіцера відділу технічного нагляду за будівництвом казарми.

«Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 мільйонів гривень на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону, які виділили ще у 2017 році», – повідомляє пресслужба відомства.

Читайте також: СБУ заявила про викриття «масштабних схем» розкрадання коштів на харчуванні військових

За даними слідства, керівник управління уклав низку договорів з підприємством на виконання ремонтно-будівельних робіт. За документами, підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах.

«Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців. Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності», – йдеться в повідомленні.

Правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління у Міноборони є Головне управління майна та ресурсів. Як додають у СБУ, під час обшуків у приміщеннях цього відомства та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів справи в Києві та Вінниці вилучили документацію із доказами оборудки.

Читайте також: «Громадський контроль обмежений». Як війна впливає на рівень корупції в Україні

Працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомили про підозру в зловживанні владою. Триває розслідування.

СБУ не уточнює, коли саме мали місце події, щодо яких ведеться слідство. Міністерство оборони наразі не коментувало заяву.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG