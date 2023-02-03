СБУ: одного з керівників Центральної військово-лікарської комісії викрили на хабарі від ухилянтів

Служба безпеки України заявляє, що спільно з Державним бюро розслідувань викрила «на системній корупції» заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ.

«Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призивного віку. За різні суми хабарів він «пропонував» чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання п’яти тисяч доларів із призовника. За цю суму службовець обіцяв сприяння у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі», – йдеться в повідомленні.

У СБУ повідомили, що правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисячі доларів, і співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабара.

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«Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад п’яти мільйонам гривень», – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідують за статтею «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», фігурантові повідомили про підозру, вирішують питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Посадовцю загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У листопаді СБУ повідомляла, що викрила злочинне угруповання, яке налагодило схему вивозу українських чоловіків за кордон і діяло відразу у декількох регіонах України. Чоловіків призовного віку вивозили до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію РФ. «Ціна питання» становила від 2,5 до 8 тисяч доларів з клієнта, заявляли в СБУ.

Одразу як почалося російське масштабне військове вторгнення в Україну 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.