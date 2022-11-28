19-річний танцівник планував переплисти Тису, щоб потрапити на змагання за кордоном – ДПСУ

Прикордонники на Закарпатті затримали хлопця, який намагався незаконно перетнути кордон, перепливши Тису – про це повідомила Державна прикордонна служба 28 листопада.

За повідомленням, 19-річний чоловік із Харкова, який займається танцями, намагався потрапити на змагання у Німеччині.

«Затриманим виявився 19-річний харків’янин. Хлопець хотів потрапити спочатку до Румунії, а згодом до Німеччини, де днями мали відбутися змагання зі спортивних бальних танців», – заявляє служба.

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Відомство додає, що організатори за 2500 доларів обіцяли затриманому «безперешкодний перетин кордону річкою».

«Інформуємо усіх охочих незаконно покинути територію України, що рівень води у річках високий зі стрімкими течіями. Незаконний перетин кордону при таких умовах може призвести до смерті», – попереджають прикордонники.

Одразу як почалося російське масштабне військове вторгнення в Україну 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.