У ДПСУ розповіли про число спроб дати хабар за перетин кордону, переважно громадянами призовного віку

У Державній прикордонній службі повідомили, що з початку введення в Україні воєнного стану в пунктах пропуску через державний кордон прикордонники припинили 322 спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму близько 4,5 мільйона гривень.

«Більшість спроб підкупу правоохоронців чинили чоловіки, громадяни України призовного віку, які намагаються залишити територію України без належних на це підстав. У всіх випадках вжито заходи щодо документування фактів правопорушення та проінформовано представників Нацполіції», – повідомли у ДПСУ.

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Одразу як почалося російське масштабне військове вторгнення в Україну 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.