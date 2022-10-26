Затримано депутата забороненої ОПЗЖ та керівника філії банку через хабарі за перетин кордону – СБУ

Служба безпеки повідомила про блокування нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку – у Києві та Луцьку затримано двох організаторів.

«Одним з них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти держкордону. Вартість таких «послуг» депутата становила від 3 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта. Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей», – розповіли у відомстві.

За даними СБУ, дві особи затримані під час передачі частини хабаря.

«Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано у Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків. За 16 тисяч доларів він «гарантував» ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби. Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності і затримали посадовця поблизу його місця роботи», – йдеться в повідомленні.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вони перебувають під вартою, додали в СБУ.

Одразу як почалося російське масштабне військове вторгнення в Україну 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.