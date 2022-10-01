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Осіннього призову до строкової служби не буде – указ

Документ вилучає статті указу від 2021 року, які, зокрема, передбачають проведення призову на строкову службу з жовтня по грудень

Президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову службу – про це йдеться в указі, який Офіс президента оприлюднив 30 вересня.

Документ вилучає статті указу від 2021 року, які, зокрема, передбачають проведення призову на строкову службу з жовтня по грудень.

Водночас Зеленський відклав демобілізацію тих, хто має вищу освіту і закінчив термін військової служби. Указ доповнює статтю про демобілізацію військових, які мають ступінь магістра та вислужили встановлені строки строкової служби, словами «але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації».

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