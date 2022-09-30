Путін підписав указ про осінній призов у військо 120 тисяч осіб

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про осінній призов. Згідно з документом на офіційному інтернет-порталі правової інформації, до армії буде призвано 120 тисяч осіб. Восени минулого року в армію призвали 127,5 тисяч.

Цього року осінній призов перенесли на місяць, він розпочнеться 1 листопада.

У російському генштабі заявили, що призовників не відправлятимуть на війну в Україну, а після демобілізації вони вирушать додому.

21 вересня Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію. В указі вона названа частковою, проте Міноборони РФ отримало широкі повноваження на призов, під який може потрапити фактично будь-хто із військовозобов’язаних.