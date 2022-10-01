Росія задіює курсантів військових училищ для підготовки мобілізованих – Генштаб

Російські війська продовжують концентруватися на спробах повністю окупувати Донецьку область, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 жовтня.

Потягом попередньої російські війська завдали чотирьох ракетних і 15 авіаційних ударів, а також здійснили понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Внаслідок обстрілів постраждало понад 50 населених пунктів, у тому числі Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

Читайте також: У ГУР висловили сподівання, що війна «не так уже й довго триватиме»

Командування зазначає, що російське командування змушене передчасно задіяти курсантів військових училих через брак людських ресурсів.

«У Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Україна звернулася в Міжнародний суд на тлі спроб анексії своїх територій Росією

Заходи з підготовки для цих підрозділів триватимуть не довше місяця, після чого їх відправлять у райони ведення бойових дій в Україні.

Протягом попередньої доби Сил оборони України відбили російські атаки поблизу Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Українська авіація завдала 11 ударів по російських позиціях, ракетні війська і артилерія, своєю чергою, вразили 11 пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.