У ГУР висловили сподівання, що війна «не так уже й довго триватиме»

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив сподівання, що війна РФ проти України «не так уже й довго триватиме». Про це він сказав в ефірі телемарафону в п’ятницю.

«Уся ця війна не так уже й довго триватиме. Скоро це закінчиться», – сказав Буданов.

А, коли у нього перепитали, чи не за «два-три тижні» бува (відома репліка радника голови Офісу президента Олексія Арестовича – ред.), Буданов додав, що йдеться про триваліший термін.

«Я ще наприкінці травня розповів, яким буде алгоритм бойових дій. Тоді я прямо сказав, що червень місяць буде для нас поганим, ми будемо втрачати. У липні буде умовний застій, а в серпні ми почнемо потроху рух у бік відновлення території, що буде зрозуміло всім. Узимку війна значною мірою стихне, а ось після зими розпочнеться завершення цього конфлікту. На першому етапі – виходом на адмінкордони станом на 1991 рік», – зазначив Буданов.

Він також сказав, що, ймовірно, українська армія увійде на територію Криму до кінця весни 2023 року.

«Можливо, трохи раніше. У днях можна помилятися, в алгоритмі – ні», – сказав керівник ГУР Міноборони.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по об’єктах військової, критичної та цивільної інфраструктури. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».