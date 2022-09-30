Україна звернулася в Міжнародний суд на тлі спроб анексії своїх територій Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повідомила Міжнародному суду, що спроба анексії українських територій є юридичним порушенням наказу про тимчасові заходи.

«Після спроб Путіна анексії Україна офіційно повідомила Міжнародному суду, що цей крок грубо порушує юридично зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Ми закликаємо суд розглянути справу по суті якнайшвидше», – написав Кулеба у твітері.

Міжнародний суд у Гаазі, відомий як суд ООН, 16 березня ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії. Згідно з ним, Росія має «негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України». Воно стосується також і підконтрольних Москві збройних угруповань.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати рішення суду ООН.