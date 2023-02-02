Міноборони заявило про службові перевірки щодо експосадовців, яким повідомили про підозру

Міністерство оборони прокоментувало 1 лютого заяви правоохоронних відомств про оголошення підозр низці своїх колишніх посадовців.

Урядове відомство заявило про «відкритість та прозорість у своїй діяльності» та про сприяння діям правоохоронців.

«З приводу інформації щодо оголошення підозри колишнім посадовцям системи Міністерства оборони України слід наголосити, що у оборонному відомстві, зі свого боку, за даними фактами проводяться службові перевірки. У системі Міноборони сповідується нульова толерантність до корупції і кожна інформація про можливі її прояви ретельно перевіряється», – йдеться в повідомленні.

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Міністерство додає, що його очільник ухвалює «необхідні кадрові рішення» в разі підтвердження фактів протиправної діяльності.

Зокрема, у відомстві нагадали про звільнення очільника Департаменту закупівель та заступника міністра на тлі звинувачень у корупції.

Напередодні Офіс генерального прокурора повідомив, поміж іншого, про: