Міноборони заявило про службові перевірки щодо експосадовців, яким повідомили про підозру

Міністерство оборони прокоментувало 1 лютого заяви правоохоронних відомств про оголошення підозр низці своїх колишніх посадовців.
Урядове відомство заявило про «відкритість та прозорість у своїй діяльності» та про сприяння діям правоохоронців.
«З приводу інформації щодо оголошення підозри колишнім посадовцям системи Міністерства оборони України слід наголосити, що у оборонному відомстві, зі свого боку, за даними фактами проводяться службові перевірки. У системі Міноборони сповідується нульова толерантність до корупції і кожна інформація про можливі її прояви ретельно перевіряється», – йдеться в повідомленні.
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Міністерство додає, що його очільник ухвалює «необхідні кадрові рішення» в разі підтвердження фактів протиправної діяльності.
Зокрема, у відомстві нагадали про звільнення очільника Департаменту закупівель та заступника міністра на тлі звинувачень у корупції.
Напередодні Офіс генерального прокурора повідомив, поміж іншого, про:
- підозру ексзаступнику міністра оборони в лобіюванні укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості
- підозру колишньому в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони через закупівлю неякісних бронежилетів
- підозру чинному працівнику Міноборони в заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні
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