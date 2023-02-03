СБУ оголосила про підозру екскерівнику Херсонської ОВА Лагуті

Служба безпеки України заявляє про повідомлення підозри колишньому очільнику Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року.

До липня минулого року очільником Херсонської ОВА Геннадій Лагута.



Як повідомляє пресслужба відомства, підозру йому оголосили за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

«Один із епізодів стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування. За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

Проте, за даними відомства, у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.



«Далі посадовець «продав» цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той «перепродав» його своєму керівнику назад. Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено підроблений підпис підприємниці», – зазначають в СБУ.

Геннадій Лагута наразі це повідомлення СБУ не коментував.

Читайте також:Херсонщина: чому голову області Лагуту відправляють у відставку, а мера Колихаєва затримали окупанти?

Геннадій Лагута був призначений на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації у жовтні 2021 року. У липні 2022 року президент звільнив з посади голови Херсонської ОДА Геннадія Лагуту згідно з поданою ним заявою.