Можлива відставка очільника Міноборони. Чутки прокоментував сам Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков 5 лютого провів у Києві велику пресконференцію. Вона відбулася на тлі чуток про його відставку через корупційні скандали в Міноборони.

Очільник Міноборони Олексій Резніков прокоментував інформацію про свою можливу відставку. На запитання про те, що ходять чутки, що він начебто збирається залишити посаду, Резніков, зокрема, відповів, що теж читає телеграм-канали.

«Судячи з чуток, звучать різні, навіть Мінстратпром, Офіс президента і так далі – багато таких цікавих пропозицій. Моя відповідь дуже проста... Коли я став вперше на публічну службу, – це 2014 рік, секретар Київської міської ради, – я відразу всім сказав: жоден чиновник не вічний у кріслі... Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться», – сказав він на пресконференції.

Буду робити те, що мені запропонує президент України

Резніков додав, що рішення, бути чи не бути йому міністром оборони, згідно з Конституцією, ухвалює президент.

«Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України я буду ухвалювати ті чи інші рішення, а далі буду, знову ж таки, робити те, що мені запропонує президент України», – зазначив урядовець.

Він зауважив, що робитиме все заради перемоги України, зазначає агентство

«Мій фах, як мінімум, юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить нам не просто перемогти у цій війні, а ще й потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації», – сказав Резніков.

Чутки про відставку Резнікова

5 лютого 2023 року деякі українські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Олексій Резніков може бути звільнений у найближчий тиждень. Його посаду може обійняти очільник Головного управління оборони (ГУР) Міноборони Кирило Буданов. Про це написала, зокрема, «Українська правда» (УП) з посиланням на джерела в Офісі президента та Кабміні.

При цьому начебто Резніков залишиться в команді прездента Володимира Зеленського. Зокрема, розглядають його призначення на посаду міністра юстиції замість Дениса Малюськи, який може стати послом в одній з європейських країн.

«Ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді», – цитує «УП» свої джерела.

Міністерство оборони натомість може очолити Кирило Буданов, який, за інформацією джерел, не хоче йти на цю посаду.

«Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в Міноборони, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає», – пояснює джерело серед силовиків.

Я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк

Сам Резніков у коментарі «УП» заявив, що «жодних розмов, що має припинити діяльність на цій посаді не відбувалося».

«Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його. Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все решта – подивимося», – сказав він.

Скандали щодо Міністерства борони

Раніше в січні ЗМІ повідомили, що нібито Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами через фірму-«прокладку». Тоді міністр оборони Олексій Резніков спростував це, водночас НАБУ почало розслідування, а заступник міністра В'ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення.

3 лютого стало відомо, що посадовців Міноборони спіймали на розкраданні грошей під час будівництва казарм.

Крім цього, звільнився виконувач обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв. ЗМІ повідомляли, що в нього нібито знайшли російський паспорт, однак ця інформація виявилася фейком і журналіст, який її поширив, попросив вибачення за це.

На тлі цих скандалів президент України Володимир Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з внутрішнім ворогом.