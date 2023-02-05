У Міноборони назвали три мети масованих атак РФ на цивільну інфраструктуру

Регулярні масовані атаки армії РФ на цивільну інфраструктуру та мирних громадян мають перед собою три мети, зазначив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«Перша – це виснаження нашого ППО з метою послаблення нашої спроможності стримати їх. Друга – занурення України в темряву, холод, позбавлення нормальних умов, і це послабить дух українців, за їх стратегічним планом. Як тільки це послабить дух українців, за їх очікуваннями, вони почнуть тиснути на уряд, на президента: не можете нас захистити, давайте щось робити. Оце «щось робити» – це третій план примусити нас сісти за стіл перемовин зараз, на їхніх умовах. Приблизно така стратегія», – сказав Резніков.

Як наголосив міністр, зараз Україна отримує більше засобів протиповітряної оборони, що дозволяє вирівняти захист на тих ділянках, які були послаблені.

Він додав, що Україна як держава свого часу зробила стратегічну помилку, віддавши за російський газ, озброєння, яке сьогодні Росія використовує проти нас. Втім завдяки допомозі партнерів ми суттєво наростили спроможності захисту, нагадав міністр.

Водночас, як наголосив Резніков, спроможності РФ вести такі масовані обстріли знижуються. Також знижується їхня спроможність виробляти ракети, особливо після введення санкцій. Зараз, за його словами, дослідження залишків російських ракет свідчать про використання нещодавно виготовлених боєприпасів, тоді як на початку масованих обстрілів Росія використовувала проти України ракети ще з радянських запасів.

В Україні 4 лютого близько 09:00 також оголошували масштабну повітряну тривогу. Про загрозу ракетних обстрілів сирени сповістили у всіх регіонах.

Напередодні по всій Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу, згодом її скасували, повідомлень про масовані обстріли не було.

Останніми місяцями російські ракетні удари зосереджуються на критичній інфраструктурі, втім систематично потерпають і інші цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, через що гинуть цивільні люди.