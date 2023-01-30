Ракетний удар по Дніпру: у лікарнях залишаються десять поранених, серед них є 9-річна дитина

У лікарнях Дніпра залишається 10 поранених через ракетний удар 14 січня, зокрема 9-річна дівчинка. Про це 30 січня повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

За даними департаменту, серед тих, хто лікується в стаціонарі, – семеро жінок і двоє чоловіків, а також дитина. Усі пацієнти в стабільному стані. Решта постраждалих лікується амбулаторно.

Серед постраждалих четверо – це переселенці, які знайшли прихисток у Дніпрі.

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За інформацією міськради Дніпра, у місті діє два штаби з допомоги постраждалим через ракетний удар. Там, зокрема, фіксують заяви людей про втрачене та пошкоджене майно, а також допомагають оформити соціальні виплати й компенсації.

25 січня міськрада Дніпра ухвалила рішення, за яким постраждалі зможуть отримати по мільйону гривень на кожну родину компенсацій з міського бюджету. Окрім того, мешканцям виплатять грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це разова грошова допомога – 6 660 грн.

Зараз триває інструментальний огляд зруйнованої багатоповерхівки. Він завершиться за два тижні. За попередніми підрахунками, буде демонтовано щонайменше одну секцію будинку – це 97 квартир.

Постраждалими через ракетний удар 14 січня вважаються 127 людей: 46 загиблих, 81 поранений.