В Україні вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні 4 лютого вдруге за день масштабну повітряну тривогу. Над Білоруссю знову фіксують активність авіації РФ.

«Беларускі Гаюн» повідомляє про зліт російського винищувача Міг-31К (носія гіперзвукових ракет «Кинжал»).

Як зазначають моніторники, близько 16:41 з аеродрому Мачулищі злетів літак МіГ-31К. Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50У ВКС РФ поки що не злітав.

ДОПОВНЕНО. О 17:35 тривогу скасували у більшості областей, повідомлень про обстріли не надходило.

В Україні 4 лютого близько 09:00 також оголошували масштабну повітряну тривогу. Про загрозу ракетних обстрілів сирени сповістили у всіх регіонах.

Напередодні по всій Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу, згодом її скасували, повідомлень про масовані обстріли не було.

Останніми місяцями російські ракетні удари зосереджуються на критичній інфраструктурі, втім систематично потерпають і інші цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, через що гинуть цивільні люди.

Днями керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону заявила, що Росія може готувати нову хвилю пусків дронів по українських містах.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Військові повідомили, що під час атаки Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування, сили протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 47 крилатих ракет.

Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення, попри наявність доказів і свідчень.