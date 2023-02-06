Кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

Кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться», – написав він у своєму телеграмі.

Давид Арахамія напередодні заявив, що чинного голову Міноборони Олексія Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Замість Резнікова Міністерство оборони, за словами Арахамії, очолить нинішній очільник ГУР Кирило Буданов.

Натомість Олексій Резніков заявив, що йому не надходила пропозиція переведення на посаду очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, і що він би відмовився від цієї посади.

Крім того, Арахамія повідомляв, що МВС очолить Ігор Клименко, а головою СБУ стане Василь Малюк. Наразі вони є виконувачами обов'язків.

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21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього почали лунати заклики до відставки Резнікова.

25 січня Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом його звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

Триває слідство щодо них, а також низки інших осіб через ймовірні зловживання з закупівлями в Міноборони.