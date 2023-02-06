Закупівлі в Міноборони: у рамках розслідування ДБР затримало п’ятьох підозрюваних

У Державному бюро розслідувань заявляють, що у рамках розслідування ймовірних зловживань з закупівлями у Міноборони затримані п’ятеро підозрюваних.

«Це масштабне розслідування ДБР. Минулого тижня ми повідомляли, що було затримано п’ятеро осіб, їм оголошено про підозру. На сьогодні їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Для того, щоб ми могли почути вирок, потрібно обвинувальний акт направити до суду. У слідства є від двох до шести місяців, аби завершити досудове розслідування і направити справу до суду», – розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапʼян в ефірі національного телемарафону.

Представниця бюро не уточнила, чи йдеться лише про колишніх співробітників міністерства, й про приватних підприємців.

Минулого тижня у ДБР повідомляли, що про затримання, зокрема, підприємців, які постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони.

Читайте також: Харчування військових: у Міноборони повідомили про доручення внести зміни до договорів щодо строків і цін

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку.

Читайте також: Залужний відреагував на звинувачення на адресу Резнікова через закупівлі харчів за завищеною ціною

25 січня Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а нещодавно звільнили.

Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

1 лютого правоохоронці повідомили ексзаступнику міністра оборони підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

2 лютого суд обрав Шаповалову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.