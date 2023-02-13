Резніков анонсує призначення нових заступників у Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков очікує незабаром призначення нових заступників – про це він повідомив 13 лютого.

Резніков заявив про низку «актуальних рішень» щодо кадрового і структурного оновлення Міноборони.

«Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав», – заявив він.

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Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку 24 січня. Це сталося на тлі звинувачень у закупівлях харчів для військових за завищеними цінами.

Триває слідство щодо п'ятьох осіб через ймовірні зловживання з закупівлями в Міноборони.

Після цього у Міністерстві оборони України заявили про вжиття низки заходів для запобігання корупції. Зокрема йдеться про перезавантаження антикорупційного управління Міноборони, а також формування громадського антикорупційного механізму.