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Усі гаубиці Caesar, які мала на озброєнні Данія, передані Україні – Міноборони

У грудні 2022 року Київ звернувся до Копенгагена з проханням надати гаубиці французького виробництва Caesar

Данія передала Україні усі наявні у неї на озброєнні самохідні гаубиці Caesar, йдеться у Twitter-повідомленні Міністерства оборони України.

«Данія передала Україні усі зі своїх самохідних гаубиць Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи», – йдеться у повідомленні.

Міноборони долучило до допису відео перевезення гаубиць.

У грудні 2022 року Київ звернувся до Копенгагена з проханням надати гаубиці французького виробництва Caesar. 30 січня 2023 року прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила передачу Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

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