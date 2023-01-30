Зеленський розповів про деталі візиту голови уряду Данії і теми переговорів

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі візиту прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка побувала сьогодні разом із ним на півдні України.

«Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України. Про те, що може нам допомогти звільнити нашу територію – наш південь, наш схід. І про те, що нам потрібно в контексті відбудови України. Миколаїв – це місто, над відбудовою якого Данія взяла шефство. Це потреба у проєктах у галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві. Особливо відчутно для Миколаєва – очищення води, відновлення нормального водопостачання, яке було зруйноване російськими окупантами. Вже є відповідний проєкт за участю Данії, реалізація якого почалася. Але зробити треба ще значно більше – і для відновлення, і для модернізації того, що є основою життя наших людей», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверенні.

За словами президента, також в Одесі сторони обговорили про безпекові та гуманітарні ініціативи.

«Зокрема, Данія підтримала нашу Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України» – Grain from Ukraine. Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу й щодо інших пунктів нашої формули миру. Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру. Звичайно, я подякував Данії за надану оборонну підтримку, за суттєве посилення нашої артилерії, за готовність долучитися до танкової коаліції. Обговорили сьогодні, що ще можемо зробити, щоб посилити українських воїнів», – розповів Зеленський.

Він повідомив про координацію дій із Данією щодо посилення санкцій проти Росії.

Президент каже, що закликав Данію долучитися до зусиль із захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху «від дискредитації через намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань».

30 січня з візитом на півдні України перебувала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня 2022 року попросив у Данії гаубиці Caesar для України. Через кілька днів потому уряд Данії повідомив, що виділив понад 40 млн дол для закупівлі зброї та обладнання для України. Як передає агенція УНІАН 30 січня в Одесі Метте Фредеріксен підтвердила передачу Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.