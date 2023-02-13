Напередодні дев’ятого засідання «Рамштайну» Резніков озвучив його порядок денний

Міністр оборони України Олексій Резніков вирушив до Брюсселя, де 14 лютого відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»). Напередодні заходу він озвучив порядок денний засідання, вказавши на його «надзвичайно високий» темп.
Головні питання порядку денного:
• захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи;
• розбудова «танкової коаліції»;
• формування запасу міцності по боєприпасам;
• тренінгові програми для військових;
• стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».
«Напередодні мав низку розмов з партнерами – їхня залученість та підтримка дають оптимізм», – додав Резніков.
Попереднє засідання у форматі «Рамштайн» відбулося 20 січня на американській військовій базі у Німеччині. Учасники погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ.
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