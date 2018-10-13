Полторак звільнився з військової служби і буде цивільним міністром оборони – Порошенко

Президент Петро Порошенко задовольнив рапорт про звільнення із військової служби генерала армії, міністра оборони Степана Поторака, про це президент повідомив у Facebook.

«Відповідно до вимог Закону «Про національну безпеку України», вже з 1 січня 2019 посаду Міністра оборони має посідати цивільна особа. Виходячи з цього, Степан Тимофійович подав рапорт про звільнення із військової служби, а я цей рапорт прийняв», – повідомив президент.

Водночас Петро Порошенко повідомив, що запропонував Степану Полтораку продовжити керівництво оборонним відомством вже як цивільний міністр. Також глава держави вручив Степану Полтораку орден Богдана Хмельницького першого ступеня.

«Як Верховний Головнокомандувач повністю довіряю Міністру оборони, адже він та людина, з якою будь-хто, не замислюючись, пішов би у розвідку», – написав у Facebook Петро Порошенко.

Степан Полторак очолює Міністерство оборони України з 14 жовтня 2014 року.

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21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку України №8068. Згідно з документом, з наступного року Міністерство оборони має очолити цивільний міністр, а посаду Головнокомандувача Збройних сил України – Начальника генштабу розділять між двома керівниками.